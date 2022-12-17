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Спикер ВВС Украины Игнат заявил о разведке ВС РФ перед каждым ударом по ВСУ

Силовые структуры

Российские войска перед нанесением каждого массированного удара проводят разведку и заранее запускают дроны "Герань-2". О тактике ведения боёв армии РФ рассказал спикер ВВС Украины Юрий Игнат.

Спикер ВВС Украины Игнат заявил о разведке ВС РФ перед каждым ударом по ВСУ

"Они изучают перед ударом всё. От воздушной и космической разведки до наземной и агентурной. Даже соцсети и паблики. Они смотрят, как лучше всего проложить маршрут перед новым ударом", — заявил он.

Игнат отметил, что плохие погодные условия не препятствуют успешному ведению боя ВС РФ. Напоминаем, 16 декабря армия России нанесла удары по Украине и применила дроны для выявления расположения украинской ПВО и коррекции ракетного налёта.

"Это делается, чтобы узнать, где именно были сбиты те Shahed, где именно достала их наша ПВО. Потому что сбивают Shahed ночью и, прежде всего, это делают зенитные ракетные комплексы. Они определяют их месторасположение и делают потом коррективы для своих уже ракетных атак", — заявил представитель ВВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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