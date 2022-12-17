Глава Чечни Кадыров заявил о невыгодном положении блока НАТО в СВО на Украине

Военнослужащие батальона "Запад-Ахмат" под командованием боевого офицера Исмаила Агуева реализовали успешную атаку на оборонительные позиции войск ВСУ, о чём сообщал Рамзан Кадыров. Глава Чечни заявил, что НАТО находится в крайне невыгодном положении.

Он отметил, что армия России ведёт грамотные и координированные действия. Чеченский лидер опубликовал видеоролик, на котором видно, как бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ эффективно атакуют позиции ВСУ.

"Плотным артиллерийским огнём они накрыли редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу", — прокомментировал Кадыров кадры.