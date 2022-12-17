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Боевики ВС Украины роют окопы в центре Артёмовска на случай прорыва войск ВС РФ

Силовые структуры

Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) остаётся крайне напряжённой. Украинское боевики опасаются прорыва российских подразделений и роют траншеи прямо в центре города.

Снимки из Бахмута публикует военный корреспондент Константин Либеров и пишет, что "разрушенный город пылает, он уже напоминает Мариуполь". Однако стоит отметить, что разрушен он из-за действия киевских силовиков.

Войска ВС РФ постепенно прорываются сквозь выстроенную ВСУ на протяжении восьми лет оборону. Противник пока держит оборону, однако их потери в регионе колоссальны. Это отмечают не только российские, но уже и западные СМИ. Военные аналитики и эксперты анонсируют взятие противника в кольцо в регионе уже в ближайшее время.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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