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Генералы ВСУ недооценили Москву: "Откуда у России новые ракеты?"

Силовые структуры

Киев на этой неделе неприятно удивился тому, что ракеты у армии Российской Федерации не заканчиваются. Более того, русские, несмотря на санкции, наладили производство высокоточного оружия, отмечает Генштаб ВСУ.

Генералы ВСУ недооценили Москву: "Откуда у России новые ракеты?"

Но самое неприятное для Украины — изучив обломки ракет, экспертами Незалежной обнаружены комплектующие, которые могли поступать из Эстонии и Турции.

"То, что Россия находится в изоляции — это иллюзия, которую пытается создать Запад. А Минобороны делает всё необходимое, чтобы успешно продолжать боевые действия — уверен, что победа будет за нами", — цитирует "ПолитНавигатор" главу организации "Офицеры России" Сергея Липового.

Наладить снабжение армии помогает авторитет Сергея Шойгу на международной арене. Сегодня заключаются контракты на поставку испытанного оружия России за рубеж. А это — серьёзная статья доходов для бюджета.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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