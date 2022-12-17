О том, что Киев проиграл в конфликте с Россией, заявил полковник ВС США в отставке Ричард Блэк. Как сообщил он в ходе конференции Института Шиллера, сражение в Артёмовске стало катастрофой ВСУ на фоне четырёхкратного увеличения войск ВС РФ к началу 2023 года.
"Украинские войска тысячами бросают в котёл смерти в Бахмуте, и похоже, никакого решения у них нет. Россия побеждает в Бахмуте, Украина проигрывает в Бахмуте, и это свидетельствует о том, что это становится крупным стратегическим сражением войны", — сказал полковник.
Блэк отметил, что количество погибших украинских солдат шокирует, а население страны не позволит восполнить потери армии. Конфликт проигран, резюмировал полковник.
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