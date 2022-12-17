Арестович подтвердил попытку убийства главы Генштаба ВС РФ Герасимова в Изюме

The New York Times опубликовал информацию, что Киев пытался убить начальника Генштаб ВС РФ Валерия Герасимова, когда он был в зоне СВО. В Офисе президент Украины Алексей Арестович подтверждает информацию и рассказывает подробности.

С его слов, попытка была сделана ориентировочно в апреле или мае 2022 года в Изюме. ВСУ "накрыли штаб", погибло много охраны и офицеров, но Герасимов уехал раньше, сообщает Арестович.

"Обычно вооруженные силы украины не спрашивают. Они просто стреляют. Скорее всего, американцы знали, где он находится. Наши военные — они без сантиментов. <...> Били мы по высоким российским военачальникам, заезжавшим на нашу территорию, били, и не раз, очень старательно. <...> Герасимов был в Изюме, и мы били по Герасимову. Было такое", — признаётся Арестович в беседе с Марков Фейгиным*.

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