Кедми: России необходимо готовиться к большой войне

России уже сегодня надо готовиться к большому конфликту, когда противостояние с Западом примет масштабный характер.

Расход боеприпасов у Киева идёт быстрыми темпами, и страны альянса НАТО не способны восполнять их в полном объёме, отметил военно-политический эксперт Яков Кедми.

По его словам, Западу необходимо 2-3 года, чтобы набрать темп производства оружия и боеприпасов. Сегодня у оружейников РФ две основные задачи — обеспечить вооружениями армию, запастись боеприпасами на случай серьёзного конфликта с Западом.

"Для новой войны надо подготовить большое количество современных вооружений. А настоящая война уже за порогом" — заявил аналитик на телеканале "Россия 1" в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По его мнению, главная цель США и Британии — не Украина. Но и заключение сейчас мирного соглашения с Киевом нанесёт по престижу Москвы сильный удар.

"Военные действия должны быть закончены полной капитуляцией Киева" — подытожил Кедми.