Филипоненко: НМ ЛНР за сутки уничтожила 50 боевиков ВСУ и три БТРа

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, майор Иван Филипоненко сообщил, что подразделения НМ ЛНР за минувшие сутки денацифицировали 50 украинских боевиков.

Также военнослужащими ЛНР были уничтожены:

три бронетранспортёра;

один беспилотный летательный аппарат;

два танка;

17 единиц спецтехники.

Кроме того, майор проинформировал, что за сутки националисты ВСУ дважды обстреляли территорию Республики.

По городу Счастье были выпущены три ракеты реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.

В результате обстрела три человека погибло, пять раненых. Разрушения получили четыре жилых дома.

По населённому пункту Алчевск четыре ракеты РСЗО М142 HIMARS. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские боевики начали обстреливать Донбасс кассетами, начинённые американскими магнитными минами типа М70(73) системы дистанционного минирования RAAMS.