Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, майор Иван Филипоненко сообщил, что подразделения НМ ЛНР за минувшие сутки денацифицировали 50 украинских боевиков.
Также военнослужащими ЛНР были уничтожены:
Кроме того, майор проинформировал, что за сутки националисты ВСУ дважды обстреляли территорию Республики.
По городу Счастье были выпущены три ракеты реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.
В результате обстрела три человека погибло, пять раненых. Разрушения получили четыре жилых дома.
По населённому пункту Алчевск четыре ракеты РСЗО М142 HIMARS. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что украинские боевики начали обстреливать Донбасс кассетами, начинённые американскими магнитными минами типа М70(73) системы дистанционного минирования RAAMS.
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