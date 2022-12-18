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Филипоненко: НМ ЛНР за сутки уничтожила 50 боевиков ВСУ и три БТРа

Силовые структуры

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, майор Иван Филипоненко сообщил, что подразделения НМ ЛНР за минувшие сутки денацифицировали 50 украинских боевиков.

Филипоненко: НМ ЛНР за сутки уничтожила 50 боевиков ВСУ и три БТРа

Также военнослужащими ЛНР были уничтожены:

  • три бронетранспортёра;
  • один беспилотный летательный аппарат;
  • два танка;
  • 17 единиц спецтехники.

Кроме того, майор проинформировал, что за сутки националисты ВСУ дважды обстреляли территорию Республики.

По городу Счастье были выпущены три ракеты реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.

В результате обстрела три человека погибло, пять раненых. Разрушения получили четыре жилых дома.

По населённому пункту Алчевск четыре ракеты РСЗО М142 HIMARS. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские боевики начали обстреливать Донбасс кассетами, начинённые американскими магнитными минами типа М70(73) системы дистанционного минирования RAAMS.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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