Журналист Юрий Подоляка сообщил, что "музыканты" продолжают продавливать позиции украинских неонацистов южнее Артёмовска. В настоящее время ВСУ зажаты в клещи в районе населённых пунктов Опытное и Клещеевка.
По словам эксперта, российские войска намерены выйти к посёлку Ивановское и перерезать главные пути снабжения группировки противника в Артёмовске.
"Упорные бои за Опытное идут уже вторую неделю и пока противник из посёлка не выбит, хотя большая его часть и находится под нашим контролем", — отметил он.
Также Подоляка сообщил, что наступление российским войскам на Клещеевку позволило выбить позиции боевиков с южной стороны населённого пункта, заняв несколько важных опорных пунктов.
"Вчера же, судя по моим источникам, "вагнерам" удалось прорваться к ж. д. станции Клещеевка и таким образом зацепиться за жилую застройку н. п. с северо-восточного направления", — проинформировал журналист.
Однако украинские неонацисты, понимая стратегическую важность Клещеевки, всячески пытаются удержать посёлок, но безуспешно.
Ранее сообщалось, что ВСУ роют окопы в центре Артёмовска, опасаясь прорыва российских войск.
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