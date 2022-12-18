Подоляка: ВСУ в районе Артёмовска взяты в клещи

Журналист Юрий Подоляка сообщил, что "музыканты" продолжают продавливать позиции украинских неонацистов южнее Артёмовска. В настоящее время ВСУ зажаты в клещи в районе населённых пунктов Опытное и Клещеевка.

По словам эксперта, российские войска намерены выйти к посёлку Ивановское и перерезать главные пути снабжения группировки противника в Артёмовске.

"Упорные бои за Опытное идут уже вторую неделю и пока противник из посёлка не выбит, хотя большая его часть и находится под нашим контролем", — отметил он.

Также Подоляка сообщил, что наступление российским войскам на Клещеевку позволило выбить позиции боевиков с южной стороны населённого пункта, заняв несколько важных опорных пунктов.

"Вчера же, судя по моим источникам, "вагнерам" удалось прорваться к ж. д. станции Клещеевка и таким образом зацепиться за жилую застройку н. п. с северо-восточного направления", — проинформировал журналист.

Однако украинские неонацисты, понимая стратегическую важность Клещеевки, всячески пытаются удержать посёлок, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что ВСУ роют окопы в центре Артёмовска, опасаясь прорыва российских войск.