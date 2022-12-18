Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал улыбку при ответе на вопрос журналиста французского телеканала LCI о возможной поставке Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot США.
"Мы постоянно об этом говорим", — сказал киевский лидер, улыбаясь в ответ на вопрос о том, что ему говорит президент США Джо Байден относительно поставок Patriot.
Зеленский отметил, что смотрит с позитивом на этом вопрос, сообщает "МК".
Он заявил, что на данный момент продолжаются переговоры относительно поставок ЗРК Patriot. Он лично занимается данным вопросом. Киевский лидер отметил, что хорошие отношения с хозяином Белого дома позволяют рассчитывать на получение данных зенитно-ракетных комплексов.
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В июле начальник Генштаба ВС РФ приезжал на передовую в зону СВО. Об стало известно Киеву, но США остановили попытку покушения.