Президент Зеленский не сдержал улыбку, говоря о поставках ВСУ ЗРК Patriot США

Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал улыбку при ответе на вопрос журналиста французского телеканала LCI о возможной поставке Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot США.

"Мы постоянно об этом говорим", — сказал киевский лидер, улыбаясь в ответ на вопрос о том, что ему говорит президент США Джо Байден относительно поставок Patriot.

Зеленский отметил, что смотрит с позитивом на этом вопрос, сообщает "МК".

Он заявил, что на данный момент продолжаются переговоры относительно поставок ЗРК Patriot. Он лично занимается данным вопросом. Киевский лидер отметил, что хорошие отношения с хозяином Белого дома позволяют рассчитывать на получение данных зенитно-ракетных комплексов.