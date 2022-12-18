Рогозин заявил об использовании мобилизованных и добровольцев в новом формате

Руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин отметил, что сейчас подразделения добровольцев переходят в состав Минобороны РФ. Он внёс предложения по вопросах их формирования.

Рогозин сообщил, что ополченцы умеют думать нешаблонно и вдумчиво. Сейчас в подразделениях служат военные, заточенные на победу. Среди них имеются командиры, завоевавшие авторитет "в кровопролитных боях". Они помогут мобилизованным быстро адаптироваться.

"Растворять их в составе воинских частей Минобороны будет большой ошибкой", — считает Рогозин.

Он отметил, что важно не ломать то, что хорошо работает. Следует укреплять подразделениям мобилизованными.

Ранее сообщалось, что за секунду до смерти танкист ВСУ увидел летящий на него БПЛА "Ланцет".