Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия якобы намерена перейти в наступление на Киев. В главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины опровергли слова главкома и сообщили, что признаков подготовки российской армии к наступлению нет.
Однако в ГУР прорабатывают все возможные версии развития событий при помощи разведданных НАТО.
"Если ситуация будет меняться, такая информация обязательно поступит", — утверждает спикер ведомства Андрей Юсов.
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В июле начальник Генштаба ВС РФ приезжал на передовую в зону СВО. Об стало известно Киеву, но США остановили попытку покушения.