Спикер ГУР Украины Юсов: признаков подготовки наступления ВС РФ на Киев нет

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия якобы намерена перейти в наступление на Киев. В главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины опровергли слова главкома и сообщили, что признаков подготовки российской армии к наступлению нет.

Однако в ГУР прорабатывают все возможные версии развития событий при помощи разведданных НАТО.

"Если ситуация будет меняться, такая информация обязательно поступит", — утверждает спикер ведомства Андрей Юсов.