Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с Путиным из-за разных взгядов

Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью французскому телеканалу LCI. В нём он ответил на вопрос о том, почему не торопится провести мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Он заявил, что сейчас Киеву и Москве нечего обсуждать из-за разного взгляда на конфликт. Путин хочет мира, но это соответствует "его видению вещей".

"Наше видение совершенно разное", — сказал Зеленский.

Киевский лидер отнёсся скептически к инициативу президента Франции Эммануэля Макрона стать посредников в диалоге с РФ.

"Я не думаю, что переговоры Макрона с Путиным принесут результаты", — сказал он.