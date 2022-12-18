Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью французскому телеканалу LCI. В нём он ответил на вопрос о том, почему не торопится провести мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Он заявил, что сейчас Киеву и Москве нечего обсуждать из-за разного взгляда на конфликт. Путин хочет мира, но это соответствует "его видению вещей".
"Наше видение совершенно разное", — сказал Зеленский.
Киевский лидер отнёсся скептически к инициативу президента Франции Эммануэля Макрона стать посредников в диалоге с РФ.
"Я не думаю, что переговоры Макрона с Путиным принесут результаты", — сказал он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В июле начальник Генштаба ВС РФ приезжал на передовую в зону СВО. Об стало известно Киеву, но США остановили попытку покушения.