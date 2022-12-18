Минобороны: на Купянском направлении ВС РФ ликвидировали до 25 бойцов ВСУ

ВСУ лишились до 25 своих бойцов на Купянском направлении за минувшие сутки.

Такую информацию обнародовало Минобороны РФ.

"На Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля", — рассказали в ведомстве.

На Южно-Донецком направлении, вблизи населённых пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области потери ВСУ оказались больше, до 50 человек, согласно сводке оборонного ведомства.

"Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что на данном направлении ВС РФ смогли ликвидировать три диверсионно-разведывательные группы ВСУ неподалёку от населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка в ДНР и Новоселовки в Запорожской области.