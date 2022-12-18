Офицер НАТО: ВСУ боятся повторного удара по Киеву из-за усталости Запада

Власти Украины и её армия боятся повторного удара российской армии по Киеву, который подтолкнёт Запад к переговорам. Такое мнение высказал ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

Офицер НАТО отметил, что поражение критической инфраструктуры существенно олслабило Украину.

А потенциальное наступление военных РФ на Киев заставит режим Зеленского начать диалог по урегулированию конфликта, считает эксперт.

По его мнению, западные союзники президента Украины Владимира Зеленского, которые порядком устали от боевых действий, после такого удара могли бы оказать давление на него с целью возобновления переговоров с Москвой.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Россия обязательно пойдёт в наступление после Нового года.