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В Генштабе Белоруссии опровергли подготовку к военным действиям

Силовые структуры

Выдача мобилизационных предписаний военнообязанным гражданам в Белоруссии не связана с подготовкой к военным действиям. Об этом заявил начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Белоруссии Александр Шальпук.

Он объяснил, что мобилизационные предписания получили лишь те, кто нужен для конкретной воинской части в соответствии с воинской специальностью.

Появившуюся в СМИ информацию о подготовке страны к военным действиям офицер в эфире телеканала СТВ назвал "ложью и фейком".

Ранее командующий объединённых сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев не исключил, что Белоруссия может согласиться подключиться к спецоперации после встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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