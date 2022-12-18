В Генштабе Белоруссии опровергли подготовку к военным действиям

Выдача мобилизационных предписаний военнообязанным гражданам в Белоруссии не связана с подготовкой к военным действиям. Об этом заявил начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Белоруссии Александр Шальпук.

Он объяснил, что мобилизационные предписания получили лишь те, кто нужен для конкретной воинской части в соответствии с воинской специальностью.

Появившуюся в СМИ информацию о подготовке страны к военным действиям офицер в эфире телеканала СТВ назвал "ложью и фейком".

Ранее командующий объединённых сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев не исключил, что Белоруссия может согласиться подключиться к спецоперации после встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.