Генерал ВСУ Наев предупредил об опасности подключения к СВО Белоруссии

Командующий объединённых сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев не исключил, что после встречи с российским лидером Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко согласится присоединиться к специальной военной операции.

Офицер ВСУ напомнил, что Путин заслушал недавно предложения командующих о действиях российских войск на ближайшую и среднесрочную перспективу, а сразу после этого анонсировал встречу с руководством Белоруссии.

По мнению Наева, на этой встрече будут отрабатываться вопросы дальнейшего проведения спецоперации и более широкого вовлечения белорусской армии в СВО.

Украинский генерал также не исключил участие белорусских военных в операции "на суше".