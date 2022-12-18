Командующий объединённых сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев не исключил, что после встречи с российским лидером Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко согласится присоединиться к специальной военной операции.
Офицер ВСУ напомнил, что Путин заслушал недавно предложения командующих о действиях российских войск на ближайшую и среднесрочную перспективу, а сразу после этого анонсировал встречу с руководством Белоруссии.
По мнению Наева, на этой встрече будут отрабатываться вопросы дальнейшего проведения спецоперации и более широкого вовлечения белорусской армии в СВО.
Украинский генерал также не исключил участие белорусских военных в операции "на суше".
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