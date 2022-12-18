Сатановский: "Пугачёва стала вздорной старухой с мужем-бестолочью"

После 24 февраля РФ покинули многие противники спецоперации. Объявление частичной мобилизации ускорило отток людей, не поддерживающих действия России на Украине.

Об этом сообщил президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский.

Он напомнил, что многие сбежавшие граждане России весьма известны и долго пользовались любовью. Но их гражданская позиция заставила пересмотреть отношение к ним.

"Какая-то их часть уже свалила через все границы после начала СВО и мобилизации, какая-то не свалила. Многие из этих людей известны, многих в годы моей молодости и даже зрелости мы уважали. Но сегодня огромное количество этих людей мы потеряли. Замечательную певицу, которая стала вздорной старухой с молоденьким мужем-бестолочью, юмористом и пародистом. Потеряли — и потеряли, что теперь? Этих не будет — другие подрастут", — сказал Сатановский.

"Люди со светлыми лицами", регулярно задаются вопросом о смысле СВО. Говоря об этом, такие личности, будучи образованными и интеллигентными, не понимают "ничего и ни в чём". РФ занимается защитой от угрозы нацистского режима и стоящего за ним Запада. Но сбежавшие знаменитости не осознают этот простой принцип, подытожил эксперт.