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Сатановский: "Пугачёва стала вздорной старухой с мужем-бестолочью"

Силовые структуры

После 24 февраля РФ покинули многие противники спецоперации. Объявление частичной мобилизации ускорило отток людей, не поддерживающих действия России на Украине.

Сатановский: "Пугачёва стала вздорной старухой с мужем-бестолочью"

Об этом сообщил президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский.

Он напомнил, что многие сбежавшие граждане России весьма известны и долго пользовались любовью. Но их гражданская позиция заставила пересмотреть отношение к ним.

"Какая-то их часть уже свалила через все границы после начала СВО и мобилизации, какая-то не свалила. Многие из этих людей известны, многих в годы моей молодости и даже зрелости мы уважали. Но сегодня огромное количество этих людей мы потеряли. Замечательную певицу, которая стала вздорной старухой с молоденьким мужем-бестолочью, юмористом и пародистом. Потеряли — и потеряли, что теперь? Этих не будет — другие подрастут", — сказал Сатановский.

"Люди со светлыми лицами", регулярно задаются вопросом о смысле СВО. Говоря об этом, такие личности, будучи образованными и интеллигентными, не понимают "ничего и ни в чём". РФ занимается защитой от угрозы нацистского режима и стоящего за ним Запада. Но сбежавшие знаменитости не осознают этот простой принцип, подытожил эксперт.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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