Бывший боец ВСУ Бровко заявил о коррупции в войсках ВСУ и произволе командиров

Бывший военный ВСУ Игорь Бровко сообщил о коррупции в украинской армии. Он был участником операции киевского режима против народа Донбасса в 2016 году. Боец также признался, что командиры издевались над своими подчинёнными. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Бровко служил по контракту, поскольку с профессией "техник газового хозяйства" было невозможно трудоустроиться без взятки. Он оказался в составе 57-й бригады 34-го батальона в должности "номер миномётного расчёта".

Ему полагалось жалованье в размере 10200 гривен. Однако 2 тысячи из них приходилось отдавать командирам. Данные средства обещали тратить на технику и ремонт.

"Мне не заплатили подъёмные, и я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили: "Если жить хочешь, рот затыкай и всё", — признался Бровко.

Солдаты, задававшие неудобные вопросы начальству, погибали. Одного сослуживца убили за просьбу разъяснить моменты по оплате труда.

"Он интересовался, почему ему не доплачивают зарплату, потом его не стало. Прилетела граната в окоп ему, но точно не от противника, очень далеко было, туда бы не долетело", — сказал Бровко.