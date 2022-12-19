Руденко: ВСУ могли обстреливать Донецк не из РЗСО, а шведскими гаубицами Archer

В воскресенье вечером украинские боевики, вполне возможно, обстреливали Донецк не из реактивных систем залпового огня (РСЗО), а шведскими гаубицами Archer ("Лучник"). Такое предположение сделал военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на одной из фотографий, сделанных после удара, виден найденный в квартире осколок, который для РСЗО не характерен.

Репортёр пояснил, что Archer имеет самый высокий уровень технической готовности. Эта система в состоянии начать стрельбу спустя 30 секунд после получения приказа. И через столько же гаубица способна покинуть свою огневую позицию, уменьшая способность противника нанести ответный огонь.

Военкор считает, что эти гаубицы могут отстреливать в тестовом режиме.

"Донбасс Запад использует как полигон для тестирования новых вооружений. После успеха HIMARS и взлёта цены компании-производителя, на Украину сейчас будут закидывать оружейники новые виды вооружения в качестве промоакции. Оружие во всём мире заканчивается, а это означает, что есть шанс урвать контракт", — заключил Руденко.

По поводу вчерашнего обстрела ВСУ детской больницы им. Калинина в Донецке высказался также и военкор Александр Сладков. По его мнению, удары по мирным кварталам можно прекратить раз и навсегда, нанеся "гигантский удар" по Украине.