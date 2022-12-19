Утром 19 декабря в Киеве прогремели взрывы, после чего некоторые районы города остались без электричества.
По информации украинского издания "Обозреватель", в столице также зафиксировали пожар. Однако журналисты не приводят дополнительные подробности случившегося.
Отмечается, что в Киеве объявлена воздушная тревога, с 05:30 часов (московское время) местные жители дважды слышали взрывы.
Мэр города Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском и Соломенском районах. Он добавил, что специалисты всех экстренных служб приступили к работе. Градоначальник пообещал предоставить подробную информацию об инциденте позже.
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