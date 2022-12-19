В Киеве прозвучали взрывы, отдельные районы остались без электричества

Утром 19 декабря в Киеве прогремели взрывы, после чего некоторые районы города остались без электричества.

По информации украинского издания "Обозреватель", в столице также зафиксировали пожар. Однако журналисты не приводят дополнительные подробности случившегося.

Отмечается, что в Киеве объявлена воздушная тревога, с 05:30 часов (московское время) местные жители дважды слышали взрывы.

Мэр города Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском и Соломенском районах. Он добавил, что специалисты всех экстренных служб приступили к работе. Градоначальник пообещал предоставить подробную информацию об инциденте позже.