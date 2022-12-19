Сегодня, в понедельник, 19 декабря, Киев продолжает подвергаться массированной атаке ударных беспилотников.
Уже сообщается, что взрывы в столице Украины привели к крупному пожару на авиационном заводе "Антонов". Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Также серия прилётов зафиксирована на Софиевской и Михайловской Борщаговках и на Соломянке, сообщают очевидцы.
В 06:14 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги, а в 06:24 она была опять объявлена.
Серия взрывов прогремела в Шевченковском районе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что экстренные спецслужбы работают на местах, фиксируются серьёзные перебои с электричеством.
"К сожалению, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — сообщил глава Киевской администрации Сергей Попко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.