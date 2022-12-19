Взрывы в Киеве привели к крупному пожару на авиационном заводе "Антонов"

Сегодня, в понедельник, 19 декабря, Киев продолжает подвергаться массированной атаке ударных беспилотников.

Уже сообщается, что взрывы в столице Украины привели к крупному пожару на авиационном заводе "Антонов". Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Также серия прилётов зафиксирована на Софиевской и Михайловской Борщаговках и на Соломянке, сообщают очевидцы.

В 06:14 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги, а в 06:24 она была опять объявлена.

Серия взрывов прогремела в Шевченковском районе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что экстренные спецслужбы работают на местах, фиксируются серьёзные перебои с электричеством.

"К сожалению, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — сообщил глава Киевской администрации Сергей Попко.