Командование войск Украины перебросило под Артёмовск около 800 мобилизованных без должной военной подготовки. Об этом сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он отметил, что у многих бойцов отсутствует военно-учётная специальность, а некоторые не умеют обращаться с оружием.
"Для восполнения безвозвратных и санитарных потерь в район населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие порядка 800 мобилизованных украинских военнослужащих. Большая часть из них не проходила спецподготовку, не имеет навыков обращения с оружием, многие не имеют даже военно-учетных специальностей", — сказал он.
Ранее Марочко заявлял, что часть подразделений ВСУ под Артёмовском укомплектована всего на 30%. Он отмечал, что многие бойцы вообще никогда не держали в руках автоматы.
Офицер также сообщал о варварской вырубке лесов военными ВСУ для продажи.
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