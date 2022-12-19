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Офицер Марочко: ВСУ перебросили под Артёмовск около 800 военных без подготовки

Силовые структуры

Командование войск Украины перебросило под Артёмовск около 800 мобилизованных без должной военной подготовки. Об этом сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Офицер Марочко: ВСУ перебросили под Артёмовск около 800 военных без подготовки

Он отметил, что у многих бойцов отсутствует военно-учётная специальность, а некоторые не умеют обращаться с оружием.

"Для восполнения безвозвратных и санитарных потерь в район населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие порядка 800 мобилизованных украинских военнослужащих. Большая часть из них не проходила спецподготовку, не имеет навыков обращения с оружием, многие не имеют даже военно-учетных специальностей", — сказал он.

Ранее Марочко заявлял, что часть подразделений ВСУ под Артёмовском укомплектована всего на 30%. Он отмечал, что многие бойцы вообще никогда не держали в руках автоматы.

Офицер также сообщал о варварской вырубке лесов военными ВСУ для продажи.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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