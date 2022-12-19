Пушилин: уничтожена часть позиций, с которых ВСУ наносили удары по Донецку

Вооружённые силы РФ уничтожили часть позиций, с которых украинские подразделения 18 декабря обстреливали Донецк, следует из заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.

В эфире "России 24" он отметил, что российские бойцы продолжают осуществлять контрбатарейную борьбу и наносить ответный огонь по местам скопления Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Ночью часть огневых точек противника, с которых наносились удары по Донецку, была уничтожена", — подтвердил Пушилин.

По его словам, боевые задачи решали подразделения первого армейского корпуса и силы российской армии. Он добавил, что ВС РФ поразили украинские позиции, расположенные в районе Авдеевки, Красногоровки и западной Марьинки.

15 декабря ВСУ нанесли самый массированный удар по Донецку, начиная с 2014 года. Как пояснил мэр города Алексей Кулемзин, националисты вели обстрел с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град".