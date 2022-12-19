Пушилин: ВС РФ зачистили центр Марьинки от украинских подразделений

Российские подразделения зачистили центральную часть города Марьинка в ДНР от украинских войск, следует из заявления врио руководителя республики Дениса Пушилина.

По его словам, почти все высотные сооружения, которые использовались Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в качестве укрепрайонов, перешли под контроль армии РФ.

"Осталась совсем небольшая часть Марьинки, где противник ещё может удерживаться", — уточнил Пушилин в эфире "России 24".

Кроме того, он подчеркнул: после полного освобождения города Вооружённые силы РФ планируют начать наступление в направлении населённого пункта Красногоровка.

Ранее Пушилин сообщил, что в тёмное время суток бойцы РФ уничтожили часть позиций, с которых ВСУ осуществляли обстрел Донецка 15 декабря. Как пояснил врио главы ДНР, российские солдаты продолжают вести контрбатарейную борьбу с украинскими военными.