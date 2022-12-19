Российские подразделения зачистили центральную часть города Марьинка в ДНР от украинских войск, следует из заявления врио руководителя республики Дениса Пушилина.
По его словам, почти все высотные сооружения, которые использовались Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в качестве укрепрайонов, перешли под контроль армии РФ.
"Осталась совсем небольшая часть Марьинки, где противник ещё может удерживаться", — уточнил Пушилин в эфире "России 24".
Кроме того, он подчеркнул: после полного освобождения города Вооружённые силы РФ планируют начать наступление в направлении населённого пункта Красногоровка.
Ранее Пушилин сообщил, что в тёмное время суток бойцы РФ уничтожили часть позиций, с которых ВСУ осуществляли обстрел Донецка 15 декабря. Как пояснил врио главы ДНР, российские солдаты продолжают вести контрбатарейную борьбу с украинскими военными.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.