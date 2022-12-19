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Пушилин: армия Украины чаще использует чешское вооружение

Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что ВСУ используют для обстрела региона чешские установки реактивных систем залпового огня.

"Противник продолжает подтягивать резервы", — подчеркнул чиновник, передаёт "Россия-24".

Вместе с этим политик сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали большую часть установок "Град".

Украинская армия использует в основном словацкие ракеты ХР-122, добавил врио главы ДНР.

Ранее военкор Станислав Григорьев заявил, что украинские военные обстреляли Донецк из четырёх установок чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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