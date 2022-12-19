Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что ВСУ используют для обстрела региона чешские установки реактивных систем залпового огня.
"Противник продолжает подтягивать резервы", — подчеркнул чиновник, передаёт "Россия-24".
Вместе с этим политик сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали большую часть установок "Град".
Украинская армия использует в основном словацкие ракеты ХР-122, добавил врио главы ДНР.
Ранее военкор Станислав Григорьев заявил, что украинские военные обстреляли Донецк из четырёх установок чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.
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