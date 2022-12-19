Завод "Силур" в Харцызске пострадал после обстрела ВСУ

Сталепроволочно-канатный завод "Силур" оказался повреждён в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел привёл к повреждению инфраструктуры завода "Силур" и ранению одного жителя Харцызска.

Ранее командир батальона "Восток", военный и политический деятель ДНР Александр Ходаковский перечислил приоритетные направления ВСУ, среди которых Луганск, Северодонецк, Лисичанск и Харцызск. Взятие последнего позволит украинской армии отрезать Донецк от подкреплений.