Сталепроволочно-канатный завод "Силур" оказался повреждён в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел привёл к повреждению инфраструктуры завода "Силур" и ранению одного жителя Харцызска.
Ранее командир батальона "Восток", военный и политический деятель ДНР Александр Ходаковский перечислил приоритетные направления ВСУ, среди которых Луганск, Северодонецк, Лисичанск и Харцызск. Взятие последнего позволит украинской армии отрезать Донецк от подкреплений.
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