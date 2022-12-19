В районе Никольского в ДНР ликвидированы две диверсионные группы ВСУ

Вблизи населённого пункта Никольское в ДНР ВС РФ ликвидировали две диверсионные группы ВСУ, уничтожив в общей сложности до 80 бойцов украинской армии ранеными и убитыми. Помимо этого, возле Никольского украинские военные лишились трёх пикапов и двух боевых бронированных машин.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве доложили о безуспешных атаках противника на Южно-Донецком направлении, вблизи населённых пунктов Новосёлки, Владимировка и Новомихайловка, которые были подавлены артиллерией ВС РФ.

"На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российские войска нанесли удар ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны украинских вооруженных сил, которые безуспешно попытались атаковать в районе Новомихайловки, Владимировки и Новоселки в ДНР", — говорится в сообщении.