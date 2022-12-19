Данилов опасается иранских ракет: это для нас вызов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что киевский режим опасается применения Россией иранских ракет.

"Русские не владеют большим количеством ракет. Но есть проблема, что они ведут переговоры с Ираном о поставках. И это для нас вызов", — сказал он в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

По словам Данилова, Россия не может сама производить необходимое количество ракет.

"Они производят какие-то свои ракеты, но то количество, которое у них было в начале в….*, и то, что они производят — это несопоставимые вещи", — заключил он.

Ранее секретарь СНБО заявил, что у России осталось ракет на три-четыре удара по Украине.