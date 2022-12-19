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Группа "Викинги" уничтожила опорный пункт наёмников под Марьинкой

Силовые структуры

Российская артиллерия поразила опорный пункт с иностранными наемниками под Марьинкой. Группа "Викинг" ЗВО России обнаружила противника и скорректировала огонь, сообщает корреспондент РИА Новости.

Группа "Викинги" уничтожила опорный пункт наёмников под Марьинкой

Судя по фотографиям, сделанным с беспилотника, удар пришёлся по зданию, где находились десятки наёмников. Попадание противотанковой управляемой ракеты в дом вызвало большой пожар, который усилился вследствие возгорания боекомплекта и других горючих материалов.

В Марьинке, которая находится в пригороде Донецка, сконцентрировались значительные силы ВСУ. Именно оттуда противник регулярно обстреливает столицу Донецкой Народной Республики.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска зачистили центр Марьинки от солдат ВСУ, однако боевики могут контролировать небольшую часть города.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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