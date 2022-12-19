Шурыгин: Залужный скрытно готовит ударную группировку ВСУ

Украинская армия ведёт скрытую перегруппировку и готовится к зимнему наступлению. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

На первый взгляд бессмысленный постоянный обстрел Донецка — глубоко продуманный план вооружённых сил Украины (ВСУ), считает аналитик.

По его словам, командование ВСУ хочет спровоцировать российских военных на ответные действия, чтобы они перенесли центр усилия на Донецкое направление с целью отбросить противника от столицы республики на дальности, с которых уже не сможет работать по городу артиллерия.

Однако в ряде регионов в ВСУ идёт замена опытных бригад батальонами резервистов. Также за последний месяц Украина получила сразу несколько крупных партий военной помощи, добавил Шурыгин.

Главком ВСУ Валерий Залужный и его штаб прекрасно понимают, что российская армия смогла преодолеть осенний кризис, на фронте достигнут паритет сил. Теперь ВСУ остаётся скрытно формировать ударную группировку, которая для успешного контрнаступления должна превосходить российскую, заключил аналитик.