Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР заявили о взятии в плен группы военных ВСУ

Военные оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой Народной Республики "Каскад" проинформировали в своём Telegram-канале, что взяли в плен очередную "пачку" военнослужащих ВСУ.

Опубликованы фотографии, на которых видно, что российское подразделение захватило около 15-16 солдат Вооружённых сил Украины. Данные о месте событий не приводятся.

Ранее сообщалось, что с помощью беспилотного летательного аппарат "Форпост" военнослужащие спецназа "О" ВС РФ точным ударом уничтожили танк ВСУ. Разведывательно-ударный БПЛА поразил цель двумя управляемыми бомбами.