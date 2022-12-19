Военные оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой Народной Республики "Каскад" проинформировали в своём Telegram-канале, что взяли в плен очередную "пачку" военнослужащих ВСУ.
Опубликованы фотографии, на которых видно, что российское подразделение захватило около 15-16 солдат Вооружённых сил Украины. Данные о месте событий не приводятся.
Ранее сообщалось, что с помощью беспилотного летательного аппарат "Форпост" военнослужащие спецназа "О" ВС РФ точным ударом уничтожили танк ВСУ. Разведывательно-ударный БПЛА поразил цель двумя управляемыми бомбами.
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