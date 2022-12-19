Сунак: пока войска ВС РФ не выведут с Украины, мирные переговоры невозможны

Переговоры Москвы и Киева невозможны без вывода российских войск с территории Украины. Об это заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Призыв России в одностороннем порядке о прекращении огня не имел бы смысла, так как это время ВС РФ используют для перегруппировки своих войск и их усиления.

"Пока они (российские войска — Прим. ред.) не уйдут с захваченных территорий, не может и не должно быть никаких реальных переговоров", — высказался Сунак, выступая в Риге на встрече лидеров стран, входящих в Объединенный экспедиционный корпус (JEF).

Премьер подчеркнул, что Британия намерена продолжать помогать Украине и всячески поддерживать, так как безопасность Незалежной — это безопасность и стран Европы, передаёт его слова ВВС.

Канцлер Германии Олаф Шольц также анонсировал дальнейшую помощь Киеву в 2023 года.