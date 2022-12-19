Советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что ВСУ использовали многоцелевые управляемые ракеты Marlet на базе переносного зенитного ракетного комплекса Starstreak Великобритании.
"Кроме Украины, такое вооружение есть только у Лондона и Индонезии", — подчеркнул чиновник.
По его словам, ракеты Marlet позволяют Киеву сформировать "многоэшелонированную оборону" воздушного пространства. Защита состоит из средств ближнего и дальнего действия, отметил политик. Он указал на наличие зенитных ракетных комплексов "Бук-М1-2" и C-300 соответственно.
Ранее журналисты "Военного обозрения" заявили, что армия РФ применила ракетные "обманки", чтобы отвлечь системы ПВО противника. Так Украина потратила свыше 80% боезапаса зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, сообщили в издании.
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