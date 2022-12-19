Геращенко: армия Украины получила на вооружение британские ракеты Marlet

Советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что ВСУ использовали многоцелевые управляемые ракеты Marlet на базе переносного зенитного ракетного комплекса Starstreak Великобритании.

"Кроме Украины, такое вооружение есть только у Лондона и Индонезии", — подчеркнул чиновник.

По его словам, ракеты Marlet позволяют Киеву сформировать "многоэшелонированную оборону" воздушного пространства. Защита состоит из средств ближнего и дальнего действия, отметил политик. Он указал на наличие зенитных ракетных комплексов "Бук-М1-2" и C-300 соответственно.

Ранее журналисты "Военного обозрения" заявили, что армия РФ применила ракетные "обманки", чтобы отвлечь системы ПВО противника. Так Украина потратила свыше 80% боезапаса зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, сообщили в издании.