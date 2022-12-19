Политолог Сергей Марков прогнозирует наступление ВС РФ и ВСУ, когда "земля замёрзнет".
Марков охарактеризовал положение на фронтах СВО словами: "Без изменений".
"Армия России месяцы уже грызёт посёлки на окраинах Донецка и Бахмут", — написал политолог в своём микроблоге.
Он отмечает, что эффект от ударов по энергетическим объектам Украины не поддаётся точной оценке.
"Может рухнет энергоструктура, а может нет", — объяснил политический деятель.
Марков считает, что вооружённые силы двух стран ожидают замерзания земли, чтобы приступить к наступлению.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил о том, что ВСУ скоро возьмут Мелитополь, откуда, по его словам, украинская армия начнёт "сильно долбить по Крыму".
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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