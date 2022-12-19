Марков об армии РФ: "Уже месяцы грызёт посёлки на окраинах Донецка и Бахмут"

Политолог Сергей Марков прогнозирует наступление ВС РФ и ВСУ, когда "земля замёрзнет".

Марков охарактеризовал положение на фронтах СВО словами: "Без изменений".

"Армия России месяцы уже грызёт посёлки на окраинах Донецка и Бахмут", — написал политолог в своём микроблоге.

Он отмечает, что эффект от ударов по энергетическим объектам Украины не поддаётся точной оценке.

"Может рухнет энергоструктура, а может нет", — объяснил политический деятель.

Марков считает, что вооружённые силы двух стран ожидают замерзания земли, чтобы приступить к наступлению.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил о том, что ВСУ скоро возьмут Мелитополь, откуда, по его словам, украинская армия начнёт "сильно долбить по Крыму".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.