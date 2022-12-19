Гордон* о выходе ВСУ к Мелитополю: "Долбить по Крыму будем очень сильно"

Дмитрий Гордон* пообещал скорый захват ВСУ Мелитополя, откуда, по его словам, украинская армия начнёт "сильно долбить по Крыму".

Украинский журналист уверен, что наступление ВСУ на Мелитополь будет удачным. После этого, считает Гордон, события по Крыму будут развиваться стремительно.

"Украинская армия скоро окажется в Мелитополе. Это чудесное место знаменито не только своей прекрасной черешней, оно открывает идеальную дорогу на Крым. Когда мы окажемся в Мелитополе, мы будем долбить по Крыму", — заявил Гордон в одном из последних своих интервью.

Он отметил, что из Мелитополя Крым "как на ладони".

"Долбить по Крыму будем очень сильно. Сейчас долбим, а будем долбить с удвоенной, с утроенной, с удесятерённой силой", — заверил журналист.

Гордон объяснил, что удары не будут касаться мирных жителей, так как целями ВСУ станут "военные базы, скопления техники, живая сила противника".

Ранее Алексей Арестович назвал сроки окончания конфликта на Украине.

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.