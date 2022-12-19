Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Леонков заявил, что РФ не слышит страны НАТО, желающих паузу на Украине зимой
Daily Mail: учёные спрогнозировали массовое вымирание на Земле к 2100 году
Песков посоветовал Залужному "отдохнуть" после слов о наступлении с Белоруссии
Представитель "Алмаз-Антея" опроверг слухи о дефиците ракет у ВС РФ
Политолог Якубин: Китай отказался от захвата Тайваня из-за ситуации на СВО
Эксперт: человечество прилетело на Землю с космической пылью
Премьер Британии назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине
Психолог Ивкова: доработать до Нового года поможет саморефлексия
Марков об армии РФ: "Уже месяцы грызёт посёлки на окраинах Донецка и Бахмут"

Визит Владимира Путина в Минск породил тревожные для Украины слухи

Силовые структуры

Западные страны вместе с Украиной начинают паниковать из-за сегодняшнего визита в Минск всей верхушки российской власти. Они опасаются вторжения группировки войск на территорию Незалежной с Белоруссии.

Визит Владимира Путина в Минск породил тревожные для Украины слухи

Однако военные эксперты считают, что опасения напрасны на данный момент, хотя вопрос участия ВС РБ в спецоперации остаётся открытым. В том, что Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко, член "Изборского клуба" Владислав Шурыгин не видит ничего необычно, так как они носят регулярный характер.

"Чтобы решить вопрос о вступлении Белоруссии в военные действия, не обязательно устраивать такие прямые визиты. Подобного рода вопросы решаются кулуарно. Истерика Зеленского мне тоже понятна. Ему нужно всё время держать общество в напряжении, чтобы оно было максимально гальванизировано и управляемо. Поэтому рассказы о том, что Россия вместе с Белоруссией вот-вот навалится на Украину — в духе Зеленского", — отметил он в беседе с "МК".

Кроме того, России лучше обойтись без участия войск Белоруссии в спецоперации, так как конфликт растянется на уже на три стороны, подытожил Шурыгин.

Полковник в отставке Виктор Литовкин также не увидел ничего странного и тревожного в данном визите, так как отношения двух стран вполне нормальные. Однако он не исключает зимнего наступления ВС РФ.

"Есть совместная белорусско-российская группировка, которая проходит тренировки на полигоне. Будет ли необходимость её наступления? Я не исключаю. Потому что поляки рвутся на Западную Украину — и не исключено, что нужно будет как-то если не предупредить их наступление, то уж точно дать понять, что они неправы. И делать это с территории Белоруссии удобнее", — говорит Литовкин.

Но остаётся вопрос: готов ли к такому повороту событий Лукашенко. Полковник полагает, если ВСУ нанесут удар по территории Белоруссии, то Минск может отреагировать, заключил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
FP: Зеленский просьбой к украинцам намекнул, что Киев стоит на грани катастрофы

Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.

FP: Зеленский просьбой к украинцам намекнул, что Киев стоит на грани катастрофы
RusVesna: опубликованы кадры поражения танка ВСУ беспилотником ВС РФ "Ланцет"
RusVesna: опубликованы кадры поражения танка ВСУ беспилотником ВС РФ "Ланцет"
Аксёнов: крымские порты могут стать южными морскими воротами для Белоруссии
Арестович подтвердил попытку убийства главы Генштаба ВС РФ Герасимова в Изюме
За бомбёжку гитлеровского Берлина в 1941 году полагалось две тысячи рублей Сергей Лебедев Российская власть виновата в том, что допустила кризис на Украине Виктор Пахомов Зеленский объявил о начале "отвоевания Крыма" Ольга Лебедева
The American Conservative: США не могут скрывать правду о тяжёлом положении ВСУ
Хазин: Запад планирует использовать против России последний козырь — путч
Глава Чечни Кадыров призвал мусульман мира объединиться против США
Глава Чечни Кадыров призвал мусульман мира объединиться против США
Последние материалы
Премьер Британии назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине
Визит Владимира Путина в Минск породил тревожные для Украины слухи
Марков об армии РФ: "Уже месяцы грызёт посёлки на окраинах Донецка и Бахмут"
Психолог Ивкова: доработать до Нового года поможет саморефлексия
Актриса Поплавская заявила, что Иван Ургант не нашёл себе места за границей
Медведев: заявления Запада о переговорах России с Украиной — запредельный цинизм
Диетолог Пичугина: свежие салаты и холодец — лучшие блюда новогоднего стола
Геращенко: армия Украины получила на вооружение британские ракеты Marlet
Канада приступила к аресту и конфискации имущества Романа Абрамовича
Нарколог: после коронавируса похмелье вредно для иммунитета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников