Визит Владимира Путина в Минск породил тревожные для Украины слухи

Западные страны вместе с Украиной начинают паниковать из-за сегодняшнего визита в Минск всей верхушки российской власти. Они опасаются вторжения группировки войск на территорию Незалежной с Белоруссии.

Однако военные эксперты считают, что опасения напрасны на данный момент, хотя вопрос участия ВС РБ в спецоперации остаётся открытым. В том, что Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко, член "Изборского клуба" Владислав Шурыгин не видит ничего необычно, так как они носят регулярный характер.

"Чтобы решить вопрос о вступлении Белоруссии в военные действия, не обязательно устраивать такие прямые визиты. Подобного рода вопросы решаются кулуарно. Истерика Зеленского мне тоже понятна. Ему нужно всё время держать общество в напряжении, чтобы оно было максимально гальванизировано и управляемо. Поэтому рассказы о том, что Россия вместе с Белоруссией вот-вот навалится на Украину — в духе Зеленского", — отметил он в беседе с "МК".

Кроме того, России лучше обойтись без участия войск Белоруссии в спецоперации, так как конфликт растянется на уже на три стороны, подытожил Шурыгин.

Полковник в отставке Виктор Литовкин также не увидел ничего странного и тревожного в данном визите, так как отношения двух стран вполне нормальные. Однако он не исключает зимнего наступления ВС РФ.

"Есть совместная белорусско-российская группировка, которая проходит тренировки на полигоне. Будет ли необходимость её наступления? Я не исключаю. Потому что поляки рвутся на Западную Украину — и не исключено, что нужно будет как-то если не предупредить их наступление, то уж точно дать понять, что они неправы. И делать это с территории Белоруссии удобнее", — говорит Литовкин.

Но остаётся вопрос: готов ли к такому повороту событий Лукашенко. Полковник полагает, если ВСУ нанесут удар по территории Белоруссии, то Минск может отреагировать, заключил он.