Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российская армия намерена отвести войска от Мелитополя по аналогии с херсонской операцией.
Представитель ВСУ уверена, что ВС РФ готовятся сдать Мелитополь.
"Они повторяют сценарий своего побега из Херсона", – сказала Гуменюк.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон* высказал уверенность, в том, что украинская армия скоро захватит Мелитополь и оттуда будет "долбить по Крыму очень сильно".
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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