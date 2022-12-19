Гуменюк заявила, что ВС РФ готовят отступление из Мелитополя: сценарий Херсона

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российская армия намерена отвести войска от Мелитополя по аналогии с херсонской операцией.

Представитель ВСУ уверена, что ВС РФ готовятся сдать Мелитополь.

"Они повторяют сценарий своего побега из Херсона", – сказала Гуменюк.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон* высказал уверенность, в том, что украинская армия скоро захватит Мелитополь и оттуда будет "долбить по Крыму очень сильно".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.