Naval News: для Черноморского флота ВМФ РФ в ходе СВО есть несколько сценариев

Западный военный эксперт Х. И. Саттон отмечает некоторое затишье на черноморском театре спецоперации. Однако всё может измениться. Он представил несколько сценариев развития событий.

Корабли флота в Севастополе сейчас редко патрулируют Северное Причерноморье. По мнению Саттона на это оказало влияние поставки Запада для нужд ВСУ противокорабельных комплексов и БПЛА в бухту в октябре.

Зима затормозила боевые действия не только на суше, но и на море, отмечает эксперт. Однако если противник продолжит продвижение на Херсонщине, то Черноморский флот может начать действовать решительно, оказав поддержку российским войскам огнём. Кроме того, по морю можно доставлять военные грузы для ВС РФ, пишет Саттон для Naval News.

Ещё один вариант развития событий — передислокация кораблей в случае угрозы обстрелов из реактивных систем залпового огня HIMARS города и порта. В таком случае, корабли отправят в Крым и Краснодарский край, полагает эксперт.

Сценариев может быть несколько, отметил Саттон, и ещё один — это задействовать корабли флота для высадки десантников на побережье Украины.