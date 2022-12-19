Президент России Владимир Путин не был с визитом в Белоруссии с 2019 года. Поэтому встреча глав двух стран наделала много шума в западной прессе, которая на перебой анонсировала немедленное наступление группировки войск с территории страны-соседки. Однако Александр Лукашенко послал сигнал относительно спецоперации на Украине, сказав, что войска ВС РБ присоединятся к ней едва ли.
Он высказал надежду на возобновление диалога с Западом: "Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума, и мы перейдем к конструктивному обсуждению вопросов общей безопасности и будущего мироустройства".
Лукашенко объяснил в начале встречи, что визит президента России не является спонтанным и не связан со спецоперацией. Все вопросы, касающиеся безопасности и обороны, были обсуждены в ходе переговоров, которые проходили ранее, пишет "МК".
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