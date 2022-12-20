ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области, нарушив электроснабжение

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Суземскому району Брянской области, частично нарушив электроснабжение. Об этом заявил руководитель региона Александр Богомаз.

По его словам, украинские военные начали атаку утром 20 декабря. Он отметил, что в Суземский район выехали специалисты всех экстренных служб. Как пояснил Богомаз, сотрудники аварийно-ремонтной бригады планируют получить безопасный доступ к объектам электроснабжения, а затем приступить к восстановительной работе.

"Пострадавших нет. В результате обстрела в посёлке частично нарушено электроснабжение", — подчеркнул губернатор.

Ранее глава Брянской области подтвердил информацию об ударе ВСУ по городу Клинцы. При этом он добавил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинскую ракету. Её обломки упали на территорию промышленной зоны. Жертв и пострадавших удалось избежать.