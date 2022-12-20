Вооружённые силы Украины упустили возможность победить в военном конфликте с российской армией ещё в мае 2021 года, заявили немецкие аналитики.
Киев пытается всеми силами удержать линию боевого соприкосновения, бросая на передовую всё новые и новые подкрепления, но исход уже предрешён.
"Украина материально проиграла конфликт в мае, когда (у ВСУ. — Прим. ред.) закончились собственные артиллерийские снаряды. С тех пор украинская армия полностью зависит от западных поставок боеприпасов", — пишут эксперты издания Frankfurter Rundschau.
Они также уточняют, что Вашингтон не спешит усиливать поддержку Киевского режима, "чтобы не довести до крайности президента Путина".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель The American Conservative Джордж О'Нил заявил, что США не стоило вмешиваться в конфликт Украины и России.