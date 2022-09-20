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Автор Ольга Лебедева

Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС"

Силовые структуры » Министерство обороны

С самого начала спецоперации на Украине многие в России недоумевают, почему до сих пор ВС РФ не получили приказа о нанесении ударов по так называемым центрам принятия решений (ЦПР).

Сейчас, когда Киев, перейдя в контрнаступление, окончательно "слетел с катушек" и показывает во всей красе свою нацистскую сущность в "отвоёванных" городах, одновременно с этим убивая из тяжёлых орудий мирных жителей населённых пунктов, ему неподвластных, думается, решение о точечном уничтожении ЦПР — вопрос времени.

Однако, самих украинцев, которые способны реально оценивать ситуацию, беспокоит совсем не вероятность "обезглавливания" ВСУ. Они опасаются, что один из ударов может быть нанесён по месту, разрушение которого, в прямом смысле слова, утопит Украину. И место это — Киевская плотина.

  • Плотина находится севернее Киева, как раз там, где сейчас российские войска подошли к столице Украины.

Закрытый Telegram-канал "ШТОРМ Новости" даже опубликовал примерный сценарий последствий разрушения плотины.

На этой карте видно, что
  • примерно через три минуты после "аварии" четырёхметровой волной смоет Оболонь;
  • через пять минут — Троенщину;
  • через 10 — Подол,
  • через 15-Русановку.

Дальше риск затопления коснётся почти 30 городов, сотен сёл и посёлков.

Самообстрел не исключён

Киевлянин Андрей Селезов, которого цитирует журналист-международник Эдвард Чесноков, не исключает, что за Россию "вдарить" по Киевской плотине очень даже могут ВСУ по прямому приказу своего командования. Ибо, опыт подобного рода диверсий у них есть:

"ВСУ уже в начале марта взорвали малую плотину в устье реки Ирпень. Как раз там, где она впадает в Киевское водохранилище, — напоминает Чесноков. — Тогда была затоплена пойма Ирпеня на много километров на юг — сёла, дачи киевлян, — разрушен мост на дороге Киев — Дымер — Иванков, из-за чего все районы севернее этих мест оказались без снабжения продовольствием и лекарствами".

Сейчас вряд ли что-то сможет помешать повторить "трюк", усилив эффект — взорвать большую плотину Киевской ГЭС, предполагает журналист. Тем более, что информационная подготовка к чему-то подобному уже началась:

Несколько дней назад из Киева в эти места приезжала съёмочная группа укронацистского пропагандистского телеканала "1+1", рассказывала о "преступлениях россиян", которые "сами себя сожгли и затопили".

Второй день украинские СМИ описывают последствия "вероятного" удара России по Киевской ГЭС.

А, учитывая, что прямо сейчас бои идут в крупном лесном массиве севернее пригорода украинской столицы Пуща-Водица, и союзные войска прорвались в села Лютеж и Новые Петровцы (расположены на берегу Киевского водохранилища, рядом с Вышгородом), то никто не может поручиться за безопасность дамбы на Киевском водохранилище.

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Куратор: Александр Артамонов
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