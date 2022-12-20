Вооружённые силы Украины (ВСУ) при обстреле Суземского района Брянской области повредили железную дорогу. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, вскоре экстренные службы приступят к восстановлению путей. Он отметил, что власти организуют временные автобусные маршруты для передвижения пассажиров.
"Согласно уточнённым данным, в результате обстрела в посёлке Суземка повреждены железнодорожные пути", — подчеркнул губернатор.
Утром 20 декабря руководитель Брянской области сообщил об ударе украинских подразделений по Суземскому району. Он добавил, что ВСУ во время атаки частично нарушили электроснабжение. Как пояснил Богомаз, к месту ЧП уже выехала аварийно-ремонтная бригада, которая приступит к восстановлению сразу после получения безопасного доступа к профильным предприятиям.
Жертв и пострадавших, по предварительной информации, удалось избежать.
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