В Харьковской области ночью армией РФ нанесён ракетный удар.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко. Сообщается, что поражён инфраструктурный объект.
После прилётов там начался сильный пожар. По всей вероятности, горит нефтебаза или склад "горючки".
"В Харьковской области взрывы", — сообщали ночью очевидцы.
Из-за сложнейшей ситуациив энергетике и значительными повреждениями энергоинфраструктуры, "Укрэнерго" применяет в столице Украины более значительные ограничения. Без стабильного электроснабжения десять котельных Киева, накануне заявил мэр города Виталий Кличко.
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