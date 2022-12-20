В Харьковской области после удара по военному объекту начался сильный пожар

В Харьковской области ночью армией РФ нанесён ракетный удар.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко. Сообщается, что поражён инфраструктурный объект.

После прилётов там начался сильный пожар. По всей вероятности, горит нефтебаза или склад "горючки".

"В Харьковской области взрывы", — сообщали ночью очевидцы.

Из-за сложнейшей ситуациив энергетике и значительными повреждениями энергоинфраструктуры, "Укрэнерго" применяет в столице Украины более значительные ограничения. Без стабильного электроснабжения десять котельных Киева, накануне заявил мэр города Виталий Кличко.