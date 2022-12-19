The Washington Post: Украину атаковали полчища дронов — зловещая тактика РФ

ВС РФ решили лишить Украину не только электричества, тепла и воды, но даже сна.

Об этом сообщает издание The Washington Post, оценивая утренний удар дронов.

"В 2 часа ночи в Киеве завыли сирены воздушной тревоги, этот пронзительный звук усилился из-за опустевших столичных улиц во время ночного комендантского часа", — сообщает американское СМИ.

РФ, начиная с октября, атакует инфраструктуру Незалежной, пишет автор. Но это первый случай, когда большой флот дронов был отправлен за одну ночь. Ряд БПЛА поразил цели и нанёс "ущерб энергетическим системам Украины".

Однако масштаб атаки подтвердил, что российская сторона не намерена сворачивать свои бомбардировки украинских систем критической инфраструктуры, которые, по мнению многих обозревателей, поставили Украину на грань гуманитарного кризиса.

"Удары могут спровоцировать вторую волну миллионов украинских беженцев в соседние страны, если жизнь зимой станет невыносимой", — отметило издание.

Это изменение тактики — Россия пытается найти слабые места, подытожило издание