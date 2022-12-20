Баранец: ВС РФ будут наносить удары по Украине до прекращения поставок ей оружия

Россия продолжает наносить удары по объектам энергетики Украины. Владимир Зеленский отмечал, что 50% их системы уже уничтожено. Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию "Украина.ру" рассказал, что Россия будет продолжать обстрелы страны.

Он отметил, что армия РФ, как ВСУ, не будет бить по мирным кварталам. ВС РФ намерены уничтожать только объекты энергетического и военного значения: штабы, пункты управления и объекты ВПК.

"Мы своими ударами рвём логистику для украинской армии, потому что обесточиваются железные дороги, а это серьёзно тормозит переброску войск, боеприпасов и техники. Погасить Украину — это только одно из домашних заданий", — подчеркнул Баранец.

Эксперт отметил, что самое главное — перерубить артерии, по которому оружие поступает Киеву через польскую, румынскую и словацкую границы. Это повлияет на ход спецоперации и сроки её окончания.

"Мы должны довести до Запада, что посылать им оружие бессмысленно. Как только Запад это поймёт, что всё это гибнет под ударами русских ракет, он поймёт, что не надо лить воду в решето", — заключил Баранец.