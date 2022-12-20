Военкор Владлен Татарский рассказал о взятии в плен двух офицеров 80-й аэромобильной бригады ВСУ разведчиками подразделения БАРС-13. Эти бойцы Украины подозревались в расстреле сложивших оружие россиян в ноябре под Макеевкой.
Первым о захвате военных проинформировал автор Telegram-канала "Добровольский Live".
"Поймали в плен двоих злодеев-офицеров из 80-й бригады, памятной расстрелом наших пленных. Они живы и переданы в соответствующие органы", — сообщил автор канала.
Напоминаем, что 18 ноября в Сети появились жестокие кадры расправы над безоружными солдатами российской армии. По команде бойцы легли на землю. После этого их расстреляли. Событие произошло под Макеевкой.
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