Разведчики ВС РФ взяли в плен офицеров из 80-й бригады ВСУ, причастной к расстрелу российских военных под Макеевкой

Военкор Владлен Татарский рассказал о взятии в плен двух офицеров 80-й аэромобильной бригады ВСУ разведчиками подразделения БАРС-13. Эти бойцы Украины подозревались в расстреле сложивших оружие россиян в ноябре под Макеевкой.

Первым о захвате военных проинформировал автор Telegram-канала "Добровольский Live".

"Поймали в плен двоих злодеев-офицеров из 80-й бригады, памятной расстрелом наших пленных. Они живы и переданы в соответствующие органы", — сообщил автор канала.

Напоминаем, что 18 ноября в Сети появились жестокие кадры расправы над безоружными солдатами российской армии. По команде бойцы легли на землю. После этого их расстреляли. Событие произошло под Макеевкой.