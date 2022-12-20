Начальник ООШ ВСУ генерал Наев заявил о росте угрозы нападения войск ВС РФ со стороны Белоруссии

В Киеве продолжают говорить о военной угрозе со стороны Белоруссии. На сей раз об этом заявляет начальник Объединённого оперативного штаба (ООШ) ВСУ ВС Украины генерал Сергей Наев.

"Уровень военной угрозы постепенно растёт, но мы также принимаем адекватные меры. Кроме того, Генеральным штабом ВСУ предусмотрено значительное наращивание группировок в случае существенного роста сил и средств с противоположной стороны", — приводит слова Наева "Страна.ua".

С его слов, взлёты авиации ВС РФ с территории Белоруссии говорят о разведке с целью уточнения целей ВСУ для последующих ракетных ударов по ним.

Институт Изучения войны (ISW) выдвинул версию, что на встрече в Минске Владимира Путина и Александра Лукашенко вчера, 19 декабря, страны договорились о расширении участия Белоруссии в спецоперации на Украине. Однако президент РБ заявил, что данные вопросы не обсуждались.