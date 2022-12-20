В Сети появилась информация об очередной гибели иностранного наёмника в зоне спецоперации на Украине. На этот раз стало известно о добровольце из Польши. 35-летний Даниэль Штибер подорвался на мине 25 ноября в районе города Артёмовск (Бахмут), где уже продолжительное время идут ожесточённые бои.
Он служил в спецподразделении так называемого Иностранного легиона Украины, отец самоликвидировавшегося добровольца — известный в Польше бизнесмен Мирослав Штибер. Сообщается, что одновременно с Даниэлем подорвался на мине сапёр, также иностранный наёмник. Имя его на данный момент неизвестно.
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